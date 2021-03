Il Piemonte torna in zona Gialla Ad annunciarlo il ministro Speranza

Piemonte torna in zona Gialla. L'annuncio poco fa del ministor Speranza fuga i dubbi delle ultime ore che davano il Piemonte ancora in Arancione per una diversa interpretazione dei dati. Solo quattro Regioni e una Provincia restano in arancione: Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e provincia di Bolzano. Tutte le altre sono gialle. Quelle che si trovavano in quella condizione da alcune settimane, e cioè Campania, Toscana, Molise, Basilicata e Provincia di Trento e tutte le altre che invece scendono a quel livello questa settimana: Lazio, Piemonte, Val d’Aosta, Marche, Friuli, Abruzzo, Lombardia, Veneto, Emilia, Calabria e Liguria.

Nel loro commento i tecnici della Cabina di regia scrivono che "l’epidemia resta in una fase delicata ed un nuovo rapido aumento nel numero di casi nelle prossime settimane è possibile, qualora non venissero mantenute rigorosamente misure di mitigazione sia a livello nazionale che regionale".