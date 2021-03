Vaccino AstraZeneca, Panza: “L'Ue fa finta di pubblicare il contratto, i dati sono oscurati” L'europarlamentare ossolano: “Serve chiarezza, vogliamo sapere quali sono i termini dell'accordo”

“Questioni così delicate come la salute delle centinaia di migliaia di cittadini europei andrebbero trattate con più serietà e trasparenza” dichiara l'europarlamentare ossolano della Lega Alessandro Panza in merito alle dichiarazioni della Presidente della Commissione europea Von der Leyen (“testo chiarissimo, contiene ordini vincolanti”) sulla pubblicazione del vaccino anti-covid di AstraZeneca.

"La Commissione non può pubblicare un contratto con le pagine oscurate, è una presa in giro per i cittadini. Serve chiarezza subito, vogliamo sapere quale siano i termini reali dell'accordo tra l’Unione Europea e AstraZeneca” conclude Panza.