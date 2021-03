Temperature in rialzo e tanta neve in quota Previsti aumenti sopra la media anche di 10 gradi

Luca Sergio di MeteoLive Vco fa il punto sulla situazione meteo di questi che nella tradizione popolare sono i “Giorni della merla” e dovrebbero essere i più freddi di tutto l’inverno:



"Ultimi giorni di gennaio tra nevicate sulle Alpi e temperature oltre la media. È finito il lungo periodo freddo che durava dal 25 dicembre 2020, con temperature sotto la media di riferimento, 1981-2010. Dopo l’inattesa nevicata che ha interessato anche Domodossola, le più calde correnti atlantiche si intensificheranno nelle prossime ore facendo aumentare le temperature di quasi 10°C.



Nelle prossime ore avremo pioggia in pianura e intense nevicate in arrivo specie sulle Alpi di confine con possibile abbassamento del limite nevoso fino a quote intorno ai 1200-1300 metri. Le temperature sopra la media interesseranno sia la fine di gennaio sia, probabilmente, anche i primi 4-5 giorni di febbraio".