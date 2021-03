Vanzone, tradizionale festa “Dul Bambin” in tono minore Prevista domani l'ultima celebrazione 'natalizia'

A Vanzone, tornerà domenica 31 gennaio la festa "Dul Bambin" (nella foto l'edizione 2018 ndr), l’ultima celebrazione “natalizia” che si tiene annualmente in Valle Anzasca.



Quest’anno, considerata la perdurante pandemia, la manifestazione si terrà in forma assai ridotta con la sola partecipazione dei Re Magi (top secret i nomi degli attori) che al canto di "Noi siamo i tre Re venuti dall'Oriente" renderanno omaggio alla preziosa statua del Bambin Gesù.



In ottemperanza alle vigenti norme sanitarie non si terrà il multicolorato corteo e non ci sarà la Sacra Famiglia. Alle ore 15.00, nella parrocchiale di Santa Caterina, il prevosto, don Giorgio Andreotti terrà la celebrazione del sacro rito.