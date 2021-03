Addio a Michele Pala, bergführer del Monte Rosa Era l'ultima delle guide alpine che nel febbraio 1965 conquistarono la prima invernale della Dufour

È morto Michele Pala, classe 1932, l’ultimo superstite fra le Guide Alpine di Macugnaga che nel febbraio 1965 conquistarono la prima invernale della Dufour: Luciano Bettineschi, Felice Iacchini, Michele Pala e Lino Pironi.

Era stato lui che, in collegamento con Macugnaga, aveva comunicato: “Stiamo bene. Proseguiamo un po’ lentamente per via del vento e della neve molle…” e poi “Abbiamo sudato per passare la bergschrunde… proseguiamo veloci verso le rocce”. E ancora, dopo che lassù si era scatenata una violenta bufera: “Qui c’è l’inferno. Dobbiamo salire per evitare congelamenti…”. Bivaccarono in parete a 4500 metri con una temperatura di -40°C sospesi nel vuoto. Alle 11.45 del 6 febbraio il silenzio viene rotto da Michele: “Qui radio Dufour, siamo sulla vetta! Se ci sentite rispondete”.

Ma Michele Pala, Bergführer (ci teneva molto alla dizione tedesca) è stato protagonista anche nella conquista dell’invernale sulla Santa Caterina: Luciano Bettineschi, Felice Iacchini, Carlo Iacchini, Michele Pala e Lino Pironi, era il febbraio del 1967.







E sempre a febbraio, anno 1971, ancora con Lino Pironi e Carlo Iacchini, Michele Pala firma anche l’invernale del Canalone della Solitudine, con tre bivacchi a temperature impossibili.







Potremmo continuare ancora con le salite di Michele che gli ultimi della sua vita li ha voluti passare a Bitsch nel Canton Vallese.