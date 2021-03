Ciss, la convenzione sui richiedenti asilo all'esame dei sindaci L'assemblea consortile esaminerà l'accordo stilato con la prefettura

Sarà sottoposta ai sindaci la nuova convenzione firmata tra Prefettura e Ciss per il servizio di accoglienza dei migranti.

L’assemblea convocata per domani, lunedì, alle 17,30 nella sede del Consorzio Servizi Sociali ha infatti solo questo punto all’ordine del giorno. Va subito rilevato che il numero dei richiedenti asilo che saranno accolto in Ossola scende dai 110 della precedente convenzione agli attuali 70, che potranno essere ospitati in tre diverse strutture della valle: lo stabile di via Borgnis a Craveggia, ‘Casa Rosa’ a Trontano; gli alloggi di via Daronzo nella zona alta di Villadossola.

La convenzione, che scadrà il 31 gennaio 2022, fissa in 662 mila euro il costo per l’accoglienza.