Dal 1 febbraio il Piemonte torna in zona gialla Ecco quello che si potrà fare nei prossimi giorni

Da domani il Piemonte torna in Zona Gialla. "Fra poche ore il Piemonte sarà in zona gialla. Potremo tornare a vivere alcune di quelle abitudini che ci sono mancate...Prendere un caffè al bar, assaporare un buon piatto al ristorante. Sarà una boccata d’ossigeno per ognuno di noi e per tantissime attività" sottolinea in un post il governatore Alberto Cirio.

"Ma sappiamo quanto sacrificio è costato poter arrivare fin qui. Dobbiamo essere prudenti. Seguire le regole. Per rispetto delle vite che hanno pagato il prezzo più alto e per non vanificare ogni singolo passo avanti fatto fino ad oggi" continua Cirio.

Ecco tutte le novità su quello che si potrà e non si potrà fare.

RISTORANTI E BAR

Apertura di Bar e Ristoranti alle ore 5 alle 18.

Per le consegne a domicilio non ci sono restrizioni.

L’asporto è consentito fino alle ore 22 per i ristoranti.

Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 (Bar) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.

Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

Resta consentita la ristorazione negli alberghi e nelle strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

COMMERCIO

Aperti i negozi al dettaglio fino alle ore 21.

Aperti i centri estetici.

Aperti i mercati anche extra-alimentari.

Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie al loro interno.

SPOSTAMENTI

Si agli spostamenti all’interno delle propria regione.

Vietato circolare dalle ore 22 alle 5 del mattino salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute.

Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità.

Consentiti gli spostamenti, nell’ambito della stessa regione, per far visita a parenti e amici tra le ore 5 e le 22.

Consentita la visita a parenti ed amici nel limite di due persone, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi, solo all’interno della propria regione.

SPORT

Consentita l’attività sportiva o attività motoria anche presso aree attrezzate e parchi pubblici.

Attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri sportivi e circoli sportivi, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, interdetto l’uso di spogliatoi interni.

Restano chiuse piscine, palestre.

Impianti sciistici chiusi.

TEMPO LIBERO

Apertura di musei e mostre permanenti dal lunedì al venerdì.

Restano chiusi teatri, cinema, discoteche e sale da ballo.

Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.

Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.

SCUOLE

Didattica in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie.

Didattica in presenza per le scuole superiori al 50%.Previsti tavoli provinciali coordinati dai Prefetti per l’organizzazione di orari e trasporto pubblico.

Trasporto pubblico locale e trasporto ferroviario regionale: coefficiente di riempimento non superiore al 50%

Coprifuoco dalle 22 alle 5.