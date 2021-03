Dall'Ossola un importante sostegno al progetto ''Gli Amici ritrovati'' Una iniziativa solidale che garantisce interventi assistiti con gli asinelli su soggetti con disabilità

Il Covid-2019 non ha fermato il progetto “Gli amici ritrovati”, promosso dall’Associazione L’Ontano Cà di Asu di Olengo (No) e sostenuto dal Fondo Leo Rosanna e Giovanni Pagani costituito presso la Fondazione Comunità Novarese onlus. Un fondo costituito dalla dottoressa Leo che è conosciuta in Ossola dove risiede: è stata per tanti anni medico di famiglia a Villadossola e ha ricoperto cariche amministrative nel Consorzio Servizi Sociali dell’Ossola.

Già nelle edizioni passate il progetto ha previsto interventi assistiti con gli asinelli. Cioè uno spazio di benessere dedicato a persone con disabilità e difficoltà intellettive o relazionali in cui l’animale s’inserisce in una triade, insieme all’utente e all’operatore, svolgendo una funzione di “facilitatore della comunicazione”. Il progetto nasce per rispondere ad un bisogno fondamentale dell’utenza cui si rivolge: l’esigenza di stabilire una relazione che restituisca spensieratezza, coinvolgimento, curiosità, desiderio di interagire.

Con l’inizio della pandemia, le realtà beneficiarie delle precedenti edizioni del progetto (dieci in tutto), si sono trovate improvvisamente nella situazione di non potere svolgere alcuna attività al di fuori delle proprie strutture. Altrettanto quegli utenti beneficiari che hanno dovuto restare a casa presso le proprie famiglie.

L’Associazione L’Ontano ha attivato il progetto “Donkey at home” con lo scopo di mantenere vivo il legame con gli asini e gli operatori del centro La Ca’ di Asu. A cadenza settimanale sono stati inviati agli educatori delle organizzazioni beneficiarie, video asinelli durante il lockdown e, con il progressivo allentarsi delle restrizioni, è iniziata la richiesta, in particolare a partire dal mese di luglio, di riprendere le attività. L’ Associazione l’Ontano ha ricominciato le attività che si sono gradualmente intensificate.

“Abbiamo lavorato per andare incontro alle esigenze di tutti – spiega Elena Vezzù, presidente dell’Associazione L’Ontano - , così il progetto si è trasformato in “Gli amici ritrovati… Covid Edition”, adeguandosi alle indicazioni operative redatte dal Centro di Referenza Nazionale per gli Interventi Assistiti con gli animali relative all’erogazione in sicurezza degli Interventi. Essendo la nostra un’attività all'aperto e grazie alla duttilità del setting, abbiamo potuto ricominciare gli incontri e per molti è stata l'unica attività possibile”.

Diverse le organizzazioni che hanno ricominciato a frequentare la Cà di Asu: Anffas Novara, residenziale, Anffas Novara Diurno; Anffas Borgomanero; Gruppi appartamento gestiti dalla cooperativa sociale Gea; Gruppi appartamento gestiti dalla cooperativa sociale Il Frutteto. Il progetto ha lo scopo di riscoprire il grande valore della relazione uomo-animale dopo un periodo di isolamento forzato; sperimentare sicurezza per contrastare lo smarrimento inevitabilmente prodotto dalla situazione attuale; contrastare lo stress prodotto dai pensieri negativi, focalizzandosi sul qui ed ora della relazione con l’asino; favorire il passaggio da sensazioni corporee ed emozioni negative a sensazioni corporee ed emozioni positive, ritrovando il piacere di relazioni soddisfacenti. Grazie al sostegno del Fondo Leo Rosanna e Giovanni Pagani (con un contributo di 8.667 euro) costituito presso la Fondazione Comunità Novarese onlus, sono state predisposte postazioni con soluzioni idroalcoliche e gel disinfettanti, mascherine e guanti a disposizione di tutti, insieme a kit personali con gli oggetti necessari a ciascuno per l’attività.

‘’Un grazie di cuore al team degli organizzatori responsabili della Ca' di Asu per la professionalità e l'impegno profusi nell'interpretare le finalità del progetto:migliorare la qualità di vita’’ ha detto Rosanna Leo.

“Abbiamo fin da subito creduto in questo progetto – commenta Cesare Ponti, presidente Fondazione Comunità Novarese Onlus – e siamo felici della decisione della dottoressa Leo di sostenerlo nuovamente. Abbiamo osservato personalmente i benefici che la relazione con l’asino porta alle persone con disabilità e in un anno in cui, purtroppo, le fragilità si sono spesso acuite, facciamo i complimenti all’Associazione L’Ontano che ha saputo prima inventare un nuovo modo d’interazione durante il lockdown e, poi, riorganizzare gli interventi in sede. I risultati ottimali dell’edizione Covid di questo progetto non fanno altro che sottolinearne il valore; la speranza di tutti è quella di poter tornare presto ad una situazione di normalità ma la certezza di oggi è quella di essere comunque riusciti a non disperdere i risultati raggiunti”.