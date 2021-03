Il Covid mette a rischio le Sagre Ossolane Tomà: “Presto ci riuniremo ma se non si vedesse la luce in fondo al tunnel saremo costretti a non organizzare nulla”

L’incertezza causata dal proseguire della pandemia neanche quest’anno risparmia le sagre e le feste dell’Ossola: “Non sappiamo ancora niente – afferma il presidente Guido Tomà – , è tutto bloccato e non ci siamo ancora riuniti; al momento organizzare qualcosa per l’estate sembra impossibile, di solito in questo periodo potevamo già dare anticipazioni sui porgrammi”.

La preoccupazione maggiore per l’organizzazione delle Sagre ossolane è il pericolo di assembramento: “Già fanno chiudere bar e ristoranti, figuriamoci una sagra che attira migliaia di persone ogni giornio – prosegue Tomà – e trovare formule compatibili è molto difficile e oneroso”.

Già lo scorso agosto per quella della Patata era stato inventato il Pata Drive, ma il maltempo aveva funestato la Sagra causando l’allagamento delle cucine.

“Presto ci riuniremo in videoconferenza – conclude Tomà – ma se non si vedesse la luce in fondo al tunnel saremo costretti a non organizzare nulla”.