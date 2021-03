Il Piemonte è tornato in in zona gialla Allentamento delle misure contenitive. Dagli spostamenti ai negozi, dagli allenamenti alla riapertura dei musei ecco cosa si può fare e cosa è vietato

Dopo il lungo balletto della giornata di venerdì, in cui il Piemonte sembrava un semaforo impazzito, prima di un colore e poi di un altro, alla fine - grazie all'indice Rt sceso sotto quata 1, da oggi, lunedì 1° febbraio, il Piemonte torna in zona gialla. Ecco cosa è possibile fare e cosa resta ancora vietato o chiuso.

DALLE 5 ALLE 22 SPOSTAMENTI PERMESSI ALL’INTERNO DELLA REGIONE

In area gialla è consentito spostarsi, tra le ore 5 e le 22, all’interno della propria Regione. Resta in vigore il “coprifuoco”: dalle ore 22 alle 5 sono consentiti, anche all’interno del proprio Comune, esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

VISITE A PARENTI E AMICI CONSENTITE ALL’INTERNO DELLA REGIONE

Una sola volta al giorno, è consentito spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le 5 e le 22, ad un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.

BAR E RISTORANTI APERTI DALLE 5 ALLE 18

I bar e ristoranti potranno restare aperti dalle 5 alle 18, con massimo di 4 persone per tavolo, salvo che non siano tutti conviventi. Consentito l’asporto ai ristoranti fino alle 22, a bar ed enoteche (esercizi con codici ATECO 56.30.00 e 47.25.00) fino alle 18. Nessun limite di orario per la consegna a domicilio.

I centri commerciali restano chiusi sabato e domenica eccetto farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

CHIUSI CINEMA E TEATRI, RIAPRONO I MUSEI

Restano chiusi piscine, palestre (salvo per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI) e centri benessere. Così come gli impianti sciistici. Chiusi anche teatri, cinema e sale da concerto. Sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo (anche nei bar e nelle tabaccherie). Chiuse sale da ballo e discoteche.

Con l'ingresso del Piemonte in zona gialla, da oggi c'è finalmente il via libera anche alla riapertura delle sale dei musei, dal lunedì al venerdì.