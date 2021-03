Borgomezzavalle entra nell’ Unione Montana delle Valli dell’Ossola L’ingresso sarà ratificato la prossima riunione del Consiglio

Il Comune di Borgomezzavalle ha comunicato la propria volontà di entrare a far parte dell’Unione Montana delle Valli dell’Ossola e di ratificare nel prossimo Consiglio questa decisione.

Quale Presidente dell’Unione la notizia non può che rendermi molto felice ed orgoglioso. Felice perché conosco molto bene Borgomezzavalle ed altrettanto il suo Sindaco e collaborare con lui sarà un piacere ed un onore. Orgoglioso perché vedere che la nostra Unione, ancora giovane in quanto avviata da pochi anni, riesca ad allargare i propri confini territoriali coinvolgendo altri Comuni è molto promettente e di buon auspicio, quindi mi fa sperare ad ulteriori miglioramenti in un prossimo futuro”.

Attualmente l’Unione Montana delle Vali dell’Ossola è composta da 17 Comuni: Anzola d’Ossola, Bannio Anzino, Bognanco, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Crevoladossola, Druogno, Macugnaga, Masera, Montescheno, Ornavasso, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premosello Chiovenda, Vanzone con San Carlo, Villadossola e Vogogna, con una popolazione complessiva di 27.600 abitanti, e rappresenta l’Ente montano più rilevante nel territorio del Verbano Cusio Ossola.

A nome di tutta l’Amministrazione dell’Unione Montana sono a dare il più caldo“benvenuto” al Comune di Borgomezzavalle per una proficua collaborazione che ci permetta tutti insieme di sviluppare al meglio le attività sul nostro bellissimo territorio montano.

Il Presidente

Bruno Toscani