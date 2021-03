E' possibile rimuovere il legname portato dalle piene dei corsi d'acqua Basta chiedere le autorizzazioni ai Comuni

Con una delibera pubblicata il 21 dicembre scorso, la Regione Piemonte autorizza l’accesso ai corsi d’acqua appartenenti al Demanio per rimuovere il materiale legnoso portato dalla piena dello scorso ottobre. Delibera che riguarda le province di Novara e del Verbano Cusio Ossola. Con l’atto dà la possibilità a Comuni, enti e amministrazioni di autorizzare interventi di rimozione del materiale legnoso in corrispondenza dei manufatti e la possibilità di dare il via libera a operazioni di rimozione, di taglio piante presenti nell’alveo e sulle sponde. Un’azione di pulizia per i corsi d’acqua intasati da legname che ostruisce il deflusso dell’acqua. Gli interventi potranno essere eseguiti dai Comuni, dagli enti e dalle amministrazioni anche servendosi della Protezione Civile, di altre associazioni di volontariato, di imprese, associazioni e anche di singoli cittadini.

Un esempio di quanto è ora possibile è stato realizzato a Villadossola dove è intervenuto l’Esercito per ripulire la grande griglia in Val Nös. Anche se il lavoro fatto a Villa è frutto di un accordo tra Esercito e Regione, che permette appunto l’utilizzo dei militari.