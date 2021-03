Rinnovata la composizione della giunta comunale Cambio alla guida degli assessorati: una scelta già definita a inizio legislatura per consentire a tutti i consiglieri di fornire il proprio contributo

“Staffetta” tra i consiglieri di maggioranza di Ornavasso per le deleghe da assessori. Una scelta, sottolinea il sindaco Filippo Cigala Fulgosi, già definita a inizio legislatura “al fine di consentire a tutti i Consiglieri che si sono resi disponibili di mettere a frutto le proprie capacità amministrative assumendosi le relative responsabilità”

Nuove nomine dunque, a decorrere dal 1 febbraio. Anna Cucchi è il nuovo assessore con deleghe all'urbanistica, all'edilizia privata, ai lavori pubblici, all'istruzione, alla cultura ed alle pari opportunità. Walter Gioira sarà assessore alla viabilità, ai servizi manutentivi ed al decoro urbano.

Infine Alberto Ottone si occuperà di società partecipate, politiche giovanili, biblioteca comunale e sport cittadino.

Il primo cittadino ha rivolto un ringraziamento ai nuovi nominati. “Non posso esimermi -ha poi aggiunto Cigala Fulgosi- dal ringraziare per tutto quanto da loro portato avanti in questi 20 mesi gli assessori Marco Kregar, Michele Rizzo e Sharon Ercole che ovviamente continueranno comunque a fornire il loro prezioso apporto al Comune. Agli stessi così come a tutti gli altri Consiglieri Comunali sono infatti delegati specifici incarichi tra i quali Marco Kregar manterrà la funzione di Prosindaco di Migiandone mentre Michele Rizzo sarà Consigliere Delegato di supporto diretto al Sindaco, al Vicesindaco (confermato nella persona di Gianni Cagnoli) ed al Prosindaco”.