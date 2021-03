Vacanza in Trentino in hotel per bambini: ecco come divertirsi senza sciare

Andare in vacanza in Trentino Alto Adige è sinonimo di piste da sci innevate e piene di sciatori che salgono e scendono divertiti. Il sole che scalda e brilla sulla neve, il vento che sferza il viso per la velocità di discesa, le distese bianchissime e solcate dalle tracce degli sci, i volti coperti da sciarpe e occhiali, le tute colorate e gli sci allungati sono stati i must di molti inverni trascorsi in questa regione. Tuttavia, almeno per quest’anno, sarà doveroso rinunciare agli sci, in quanto tutte le piste della regione sono state chiuse. Il provvedimento è stato preso per scongiurare il formarsi di assembramenti pericolosi per il contagio da Covid-19. Comunque, per fortuna nostra e di tutti coloro che hanno deciso di passare le vacanze in Trentino, magari con anche dei bambini, ci sono molti altri divertimenti dei quali è possibile approfittare. Vediamo quali sono questi nei prossimi paragrafi.

Divertirsi in Trentino ma senza sciare: ecco cosa si può fare

Ci sono diverse attività da fare in Trentino che non prevedono lo sci, ma che sono ugualmente divertente e che permettono di divertirsi insieme a tutta la propria famiglia o ai propri amici. Per prima cosa, però, occorre avere prenotato una bella camera in un hotel confortevole. A questo proposito, se viaggiate con bambini, è il caso di controllare bene il regolamento degli hotel in cui andrete ad alloggiare. Se non volete incorrere in problemi, potete dare un’occhiata a questo hotel per bambini in Trentino.

Trovata la propria sistemazione, dunque, è possibile iniziare a divertirsi. Si possono fare delle bellissime passeggiate con le ciaspole tra boschi e prati, che oggi si presentano interamente innevati. Durante queste passeggiate si possono ammirare panorami molto scenografici, come quelli offerti dalla neve al tramonto o all’alba, momenti in cui i colori del cielo si rispecchiano alla perfezione sulla terra, colorando il paesaggio in toni variopinti. Molto bello è anche praticare lo sci di fondo, che è possibile eseguire, purché sia mantenuto il giusto distanziamento tra le varie persone che lo stanno praticando nella stessa zona.

In aggiunta a ciò, comunque, ci sono altri divertimenti che possono fare al caso nostro, soprattutto se faremo una vacanza con i bambini in Trentino.

Cosa fare in ferie in Trentino Alto Adige

Durante le proprie vacanze in Trentino Alto Adige è possibile divertirsi con i pattini. Ci sono infatti diverse piste di pattinaggio sul ghiaccio aperte per accogliere i clienti. Il pattinaggio sul ghiaccio è uno sport molto divertente. Lo possono praticare tutti, sia adulti che piccoli; inoltre, non è affatto difficile imparare a stare in equilibrio sul ghiaccio.

Infine, slitte, gommoni per la neve e bob sono sempre a nostra disposizione in questa regione. Con questi ci si può divertire davvero molto a scivolare sulla neve in compagnia. infatti, essendo ben più grandi di un paio di sci, essi permettono a più persone contemporaneamente di sedervi sopra e scivolar insieme lungo le discese.