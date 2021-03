Uil Fpl Vco: “Come è stato distribuito il bonus covid ai dirigenti in prima linea durante la prima ondata?” Ametrano: “Resta un mistero il criterio utilizzato, che ha visto in certi reparti retribuire ad alcuni gli straordinari, mentre ad altri no, nonostante prestassero servizio nella stessa struttura"

Di seguito la lettera del Responsabile della Dirigenza Sanitaria di Uil Fpl del Verbano Cusio Ossola all'assessorato della sanità della Regione Piemonte e alle organizzazioni sindacali “per capire -scrive il sindacato- come sono state distribuite le risorse covid che dovevano premiare chi era in prima fila durante la prima ondata della pandemia”

Oggetto: Accordo tra OO.SS. Dirigenza e Regione Piemonte su risorse Covid e sua applicazione presso l’ASL VCO. Richiesta interpretazione dei contraenti.

Questa O.S. in merito alle risorse Covid dell’art. 1, commi 1 e 2, del D.L. n. 18/2020, liquidate dall’ASL del VCO nel mese di Novembre 2020, espone e deduce quanto segue:

1) con l’accordo tra la Regione Piemonte e le OO.SS. del 01/10/2020, approvato con la DGR 37-2160 del 23/10/2020, venivano stabiliti i criteri e le somme da destinare alla Dirigenza di tutte Aziende Sanitarie Regionali tra cui anche quella del Verbano-Cusio- Ossola;

2) con lo stipendio di novembre 2020 l’ASL del VCO attribuiva ai Dirigenti dette somme;

3) in data 18/12/2020 l’Azienda ha fornito a tutte le OO.SS. della Dirigenza un documento Excel contenente i tabulati aggregati delle risorse COVID liquidate con lo stipendio di Novembre 2020;

4) in data 28/12/2020 si teneva in Azienda una riunione di un Tavolo Tecnico con le OO.SS. della Dirigenza per stabilire le premesse per la distribuzione dei residui del fondo COVID;

5) la UIL FPL vco non aderiva a tale Tavolo Tecnico in quanto non erano stati precisati i criteri, nonostante le richieste, con cui erano già state erogate le somme del novembre 2020;

6) in data 19/01/2021, in base alle decisioni del Tavolo Tecnico, l’Azienda ha fornito a tutte le OO.SS. della Dirigenza un tabulato contenente, Reparto per Reparto e Servizio per Servizio, le ore effettuate in eccesso e/o in difetto durante i mesi di marzo ed aprile 2020;

7) presa visione dei dati, sia del 18/12/2020 che del 19/01/2021, non si comprende quale sia stato il criterio di distribuzione di queste somme in quanto vi sono colleghi che hanno visto accreditarsi fino a oltre 11.787 euro, mentre ad altri solo qualche centinaio di euro;

8) inoltre, resta un mistero il dato e di conseguenza il criterio utilizzato, che ha visto in alcuni Reparti e/o Servizi, retribuire ad alcuni Dirigenti le ore effettuate in straordinario, mentre ad altri no nonostante prestassero servizio nella stessa struttura e/o disciplina;

9) citiamo tutti i casi che hanno ricevuto somme per le ore di straordinario, che vanno da un massimo di 328 ad un minimo di 20 ore :

a) 5576 euro comprensivi di 147 ore di straordinario, b) 8922 euro comprensivi di 268 ore di straordinario, c) 10581 euro comprensivi di 328 ore di straordinario, d)10139 euro comprensivi di 312 ore di straordinario, e) 11787 euro comprensivi di 321 ore di straordinario, f) 7610 euro comprensivi di 188 ore di straordinario, g) 5599 euro comprensivi di 158 ore di straordinario, h)4995 euro comprensivi di 126 ore di straordinario,

i) 4774 euro comprensivi di 118 ore di straordinario, j) 3508 euro comprensivi di 90 ore di straordinario; k) 4553 euro comprensivi di 110 ore di straordinario; l) 2811 euro comprensivi di 47 ore di straordinario, m) 2392 euro comprensivi di 32 ore di straordinario, n)3336 euro comprensivi di 66 ore di straordinario, o) 3647 euro comprensivi di 70 ore di straordinario, p)4912 euro comprensivi di 123 ore di straordinario, q) 1713 euro comprensivi di 20 ore di straordinario,

10) da notare che queste ore di straordinario sono state effettuate solo nel mese di marzo e aprile, pertanto basta “saper far di conto” per capire che qualcuno ha effettuato più ore di straordinario che di orario di servizio, in quanto il debito orario contrattuale era 304 (38 ore settimanali per 4 settimane = 304);

11) da notare che solo 17 dipendenti hanno ricevuto il pagamento dello straordinario, mentre dai tabulati dell’ ASL si rileva che in tutto i dipendenti che ne avevano diritto, perché superavano le 20 ore di straordinario, erano oltre 80;

12) a questo punto è doveroso ed utile rilevare, che in alcuni Reparti o Servizi che erano, sicuramente, in prima linea, perché in strettissimo contatto con pazienti affetti da COVID, non hanno avuto lo stesso trattamento economico:

il Dirigente con la maggior somma presso la Medicina di Verbania ha avuto 2511 euro senza alcuna ora di straordinario retribuita,

il Dirigente con la maggior somma presso la Rianimazione ha avuto 2090 euro senza alcuna ora di straordinario retribuita,

il Dirigente con la maggior somma presso il DEA ha avuto 1336 euro senza alcuna ora di straordinario retribuita (vedi nota in prosieguo);

13) è del tutto evidente che fare un accordo sui residui del fondo senza avere spiegazioni convincenti, univoche, concordanti e precise su quali siano stati i criteri della distribuzione delle somme COVID con lo stipendio di Novembre non è possibile e non è neppure etico;

14) per venire ad altro punto, sempre rilevato nei documenti forniti a tutte le OO.SS. dalla ASL del VCO, appare del tutto incomprensibile e a tuttora inespresso il motivo per cui nello stesso Reparto o Servizio ad alcuni Dirigenti sono state retribuite tutte le ore di straordinario, mentre ad altri no;

15) Per esempio:

al SISP di Domodossola a tutti i Dirigenti sono state pagate: 328, 118, 20, 126 ore,

al SISP di Omegna a due Dirigenti sono state pagate: 123 e 312 ore, mentre un terzo che ne ha fatto 31 non è stato pagato nulla,

al SISP di Verbania all’unico Dirigente che ha fatto 83 ore non è stato pagato nulla,

in Oncologia a Verbania ad un Dirigente sono state pagate 158 ore, mentre a tutti gli altri che hanno fatto rispettivamente 59, 64,65,99, 83, 72 e 19 ore non è stato pagato nulla,

in Nefrologia tutti i Dirigenti avevano delle ore in eccesso di cui uno 127, ma non è stato pagato nulla,

in Medicina a Domodossola a due Dirigenti sono state pagate rispettivamente 268 e 70 ore, mentre gli altri che avevano 29, 36, 13, 48, 10 e 27 ore non è stato pagato nulla,

in Medicina a Verbania alcuni Dirigenti avevano delle ore eccessive ossia 54, 47, 88 e 67 ore non è stato pagato nulla,

in Direzione Sanitaria a Domodossola a due Dirigenti che avevano rispettivamente 80 e 66 ore non è stato pagato nulla,

in Direzione Sanitaria a Verbania a tre Dirigenti che avevano rispettivamente 92, 85 e 171 ore non è stato pagato nulla,

al DIPSA, che può ritenersi comparabile alla Direzione Sanitaria, ai tre Dirigenti sono state pagate rispettivamente 47, 32 e 147 ore,

in Malattie Infettive sono state pagate a tre Dirigenti 321, 188 e 90 ore, mentre un quarto che aveva 12 ore non è stato pagato nulla,

in Geriatria a Omegna due Dirigenti che avevano rispettivamente 61 e 69 ore non è stato pagato nulla (da notare che quasi tutti i geriatri sono stati trasferiti nel reparto Covid della Medicina di Verbania),

in Geriatria a Verbania due Dirigenti che avevano rispettivamente 11 e 182 ore non è stato pagato nulla (da notare che quasi tutti i geriatri sono stati trasferiti nel reparto Covid della Medicina di Verbania),

in Anestesia e Rianimazione a Domodossola i Dirigenti che avevano 45, 20, 28, 59, 43, 25 73 e 31 ore non è stato pagato nulla,

in Anestesia e Rianimazione a Verbania i Dirigenti che avevano 110, 50 e 44 ore non è stato pagato nulla,

al Distretto di Domodossola ad un Dirigente sono state pagate 66 ore,

al Distretto di Verbania un Dirigente ha fatto 71 ore e non gli è stato pagato nulla,

al DEA di Domodossola tutti i Dirigenti hanno fatto meno ore del dovuto tranne un Dirigente che ha lavorato 8 ore oltre il dovuto senza ricevere nulla,

al DEA di Verbania tutti i Dirigenti hanno fatto meno ore del dovuto;

16) quello del DEA è un problema che va discusso, affrontato e risolto visto che l’orario di servizio, contrattualmente previsto, deve essere distribuito correttamente e nella sua interezza a tutti i Dirigenti, mentre, risulta inaccettabile, che si utilizzino e si retribuiscano i gettonisti di una Cooperativa di Roma, quando i dipendenti non hanno espletato tutto il loro debito orario.

Tutto ciò esposto e dedotto, visto che l’ASL del VCO non ha fornito alcuna risposta, si chiede di sapere:

a) quale doveva essere il criterio di applicazione del punto 1 dell’accordo regionale del 01/10/2020 che prevedeva “...........saranno prioritariamente corrisposti ai Dirigenti dell’Area Sanità i compensi e le indennità correlate alle particolari condizioni di lavoro previste dal vigente CCNL 19/12/2019, compresi eventuali compensi per lavoro straordinario, relativi al periodo marzo-aprile 2020”.

A questo punto è utile richiamare la sentenza n. 13 del 24/01/2018 del Giudice del Lavoro di Verbania che vide soccombere in giudizio un Dirigente Pediatra che richiedeva la retribuzione per 983 ore di straordinario accumulate in molti anni di servizio (l’attività della collega era stata considerata usurante dall’INAIL in quanto negli ultimi 10 anni aveva effettuato oltre 80 guardie notturne all’anno) con la motivazione “è escluso che il dirigente possa rivendicare il pagamento a titolo di lavoro straordinario delle ore di servizio prestate oltre l’orario di lavoro contrattualmente previsto di 38 ore settimanali ...........essendo tale eccedenza compensata dalla retribuzione di risultato”;

b) quale doveva essere il criterio di applicazione del punto 2 denominato destinazione delle risorse dell’accordo regionale del 01/10/2020 che prevedeva “le restanti risorse saranno destinate all’attribuzione ai dirigenti dell’area sanità e PTA di una quota aggiuntiva di retribuzione di risultato, differenziata nelle modalità di seguito esposte, da riproporzionare in base alle giornate di effettiva presenza in Azienda, relative al periodo marzo-aprile 2020: Fascia 1 dirigenti dell’Area Sanità direttamente impegnati nell’emergenza Covid -19 max 2000 euro; Fascia 2 dirigenti dell’Area Sanità, non rientranti in fascia 1, in ragione del supporto garantito nell’emergenza Covid -19 max 1000 euro; Fascia 3 dirigenti dell’Area PTA, in ragione del supporto garantito nell’emergenza Covid -19 max 500 euro”

c) quali erano i criteri di inserimento nella Fascia 1 visto che sono stati inseriti Dirigenti del DIPSA, della Direzione Sanitaria e parzialmente dello SPRESAL (41 giornate in fascia 1 e 61 in fascia 2) che notoriamente si occupano di sicurezza sul lavoro;

d) dalla documentazione prodotta si evince che l’ASL VCO non ha tenuto in nessun conto le giornate di infortunio COVID per quei dirigenti che hanno contratto il virus nell’esercizio delle loro funzioni;

e) infine, è utile conoscere se il termine previsto nella parte dell’accordo regionale: “eventuali residui, successivi all’applicazione delle disposizioni di cui sopra, saranno ripartiti tra i dirigenti destinatari del presente accordo, previa contrattazione a livello aziendale, da concludersi entro il 30 novembre 2020” è di tipo perentorio o dilatorio all’infinito.

Il Responsabile della Dirigenza Sanitaria UIL FPL del VCO

Dott. Pantaleo Ametrano