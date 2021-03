Domani Cirio incontrerà amministratori e imprenditori del Vco Fitta l'agenda del presidente della Regione in visita nella nostra Provincia per affrontare temi importanti

Galleria di Omegna, progetto Avvicinare le Montagne, futuro dell'Atl, palazzetto di Gravellona, Casa della Resistenza, interventi per Macugnaga. È molto fitta l'agenda del presidente della Regione Alberto Cirio, che domani, insieme all'assessore Marco Gabusi ed al capogruppo della Lega Alberto Preioni, sarà nel Vco per affrontare diverse tematiche. I primi incontri saranno al Forum di Omegna, da metà mattinata. I vertici di Palazzo Lascaris incontreranno comune di Omegna e Provincia per fare il punto della situazione sulla galleria che collega Borca e Verta, chiusa da più di due anni. Dopo di che ci sarà un faccia a faccia con la San Domenico Ski di Andrea Malagoni per il progetto Avvicinare le Montagne, che sta entrando nella sua fase decisiva. Incontro anche con Gaiardelli e con gli imprenditori del settore per parlare del futuro del turismo.

Quindi, dopo pranzo, i vertici della Regione si trasferiranno in Comune a Stresa: nella loro agenda l'annosa questione di Villa Palazzola, il completamento del palasport di Gravellona con incontro con il sindaco Gianni Morandi e la dirigenza della Paffoni Fulgor Basket, la firma per la convenzione triennale con la Casa della Resistenza. Chiusura con il sindaco di Macugnaga Stefano Corsi per gli interventi nella perla del Rosa, conferenza stampa generale e veloce appuntamento a Verbania con il comando provinciale dei vigili del fuoco, che chiedono alla Regione una barca antincendio.