Si svolgerà in Collegiata la tradizionale Messa di San Biagio Per quest’anno la benedizione della gola sarà collettiva senza il rito delle candele

Festa di San Biagio il 3 febbraio. Proprio per rendere onore al santo patrono dell'ospedale domese alle 18 ci sarà la celebrazione della messa. Quest'anno a causa delle restrizioni governative dovute al Covid la funzione non si svolgerà nella chiesetta dell'ospedale, ma in Collegiata.

La messa sarà presieduta dal parroco di Domodossola don Vincenzo Barone. Durante la messa si pregherà per i medici, per i ricoverati, per i volontari ospedalieri. Al termine vi sarà la benedizione della gola. A causa del Covid il rito non avverrà con le due candele incrociate sulla gola di ogni fedele, ma vi sarà una benedizione unica per tutti dall'altare con la formula propria. Poco si conosce della vita di San Biagio.

Notizie biografiche sul Santo si possono riscontrare nell’agiografia di Camillo Tutini, che raccolse numerose testimonianze tramandate oralmente. Si sa che fu medico e vescovo di Sebaste in Armenia e che il suo martirio è avvenuto durante le persecuzioni dei cristiani, intorno al 316, nel corso dei contrasti tra gli imperatori Costantino (Occidente) e Licino (Oriente).

Catturato dai Romani fu picchiato e scorticato vivo con dei pettini di ferro, quelli che venivano usati per cardare la lana, ed infine decapitato per aver rifiutato di abiurare la propria fede in Cristo. Si tratta di un Santo conosciuto e venerato tanto in Occidente, quanto in Oriente. Il suo culto è molto diffuso sia nella Chiesa Cattolica che in quella Ortodossa. Nella sua città natale, dove svolse il suo ministero vescovile, si narra che operò numerosi miracoli, tra gli altri si ricorda quello per cui è conosciuto, ossia, la guarigione, avvenuta durante il periodo della sua prigionia, di un ragazzo da una lisca di pesce conficcata nella trachea.

Tutt’oggi, infatti, il Santo lo si invoca per il mal di gola.

La parrocchia domese si sta preparando poi ad un'altra celebrazione dedicata ai sofferenti.

L'11 febbraio in occasione della festa della Madonna di Lourdes e della giornata Mondiale del malato sono previsti alle 15 Rosario e alle 15.30 la Messa con l'amministrazione del Sacramento dell'unzione degli infermi per tutte le persone anziane e ammalate sempre nella chiesa della Collegiata.