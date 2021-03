Il film dell’Alberghiero Rosmini sbarca sulla piattaforma americana del cinema indipendente Nuovo traguardo per il cortometraggio girato a Domodossola. IndieFlix offre un servizio mensile di streaming ed è disponibile in oltre 85 Paesi

Dopo la première online su YouTube dello scorso 21 dicembre, il film cortometraggio “Ordine”, girato da allievi e docenti dell’Istituto Alberghiero “Mellerio Rosmini” di Domodossola, è ora in distribuzione sulla piattaforma americana IndieFlix.

A un anno esatto dalla chiusura delle riprese e dopo essere stato selezionato in 13 giovani festival in varie parti del mondo (vincendone 3 fra Italia, India e Brasile), il film potrà essere visualizzato dal pubblico internazionale su IndieFlix, il “Netflix del cinema indipendente”. Il sito offre un servizio mensile di streaming in abbonamento per accedere a circa 10.000 cortometraggi, lungometraggi, documentari e serie, disponibile in oltre 85 Paesi.

Il film “Ordine” ritrae, in 27 minuti, il delicato racconto del percorso di avvicinamento all'esame di maturità per un ragazzo e una ragazza, molto diversi per situazione e impostazione personali, ma uniti dall'inevitabilità della scelta di diventare adulti.





Per accedere alla piattaforma il link è il seguente: https://www.indieflix.com