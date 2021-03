Preioni (Lega ): “Bene il potenziamento dell’emodinamica al San Biagio "Un percorso avviato nel 2011 dall'allora amministrazione regionale tra le cui fila c'era anche il consigliere Michele Marinello”

“Un servizio salvavita fondamentale in una zona di montagna come la nostra. La degna conclusione di un percorso avviato dalla Lega nel 2011 dall'allora amministrazione regionale tra le cui fila c'era anche il consigliere Michele Marinello”.

Soddisfazione per la notizia del potenziamento del laboratorio di emodinamica dell'ospedale San Biagio di Domodossola, che da lunedì prossimo sarà aperto h24 come ha ufficializzato l’Asl Vco, viene espressa in una nota dal presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte, Alberto Preioni. “Una notizia che il territorio attendeva da sette anni - dichiara Preioni - ovvero dal giorno dell’inaugurazione nell'aprile del 2014 e che non può che essere accolta con favore da tutti, valutato che si trattava di un obiettivo da sempre perseguito e per il quale la Lega si è spesa tanto. L'apertura senza limiti di orario sarà oltretutto implementata, prossimamente, col taglio del nastro di una seconda sala. Evitare che i nostri concittadini siano costretti a trasferirsi altrove - sottolinea Preioni - è un traguardo non di secondaria importanza. È giusto e doveroso che gli abitanti del Vco possano curarsi e bene nei confini della loro provincia. Il servizio di emodinamica è considerato un fiore all'occhiello della nostra sanità e così ampliato - conclude Preioni - permetterà di intervenire al meglio su una serie di emergenze cardiache e snellire la lista degli interventi programmati”.

Nella nota Preioni augura buon lavoro al dottor Alessandro Lupi, primario di Cardiologia dell'azienda sanitaria locale e alla sua équipe, e rinnova l'impegno concreto della Lega Salvini a favore di una sanità in grado di dare risposte a tutte le esigenze del territorio.