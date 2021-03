Verso un'edizione online per Malescorto 2021 Barbazza: "Se i decreti lo permetteranno si potrebbe pensare a un evento in presenza come gli anni scorsi ma attualmente sembra molto difficile”

A Malesco si sta già lavorando per l’organizzazione del Festival Malescorto, l’ormai storico festival di cortometraggi che attira partecipanti da tutto il mondo.

“Quest’anno sarà quasi sicuramente un edizione online – sostiene Enrico Barbazza, sindaco di Malesco – a causa del Coronavirus, è difficile poter prevedere se questa estate si potrà fare altrimenti, se i decreti lo permetteranno si potrebbe pensare a un evento in presenza come gli anni scorsi ma attualmente sembra molto difficile”.

Intanto l’organizzazione, gestita dalla responsabile museale Laura Minacci e dal direttore artistico del festival Paolo Ramoni, è gia all’opera per raccogliere i corti che saranno proiettarli su piattaforma straeming durante lo svolgimento del Festival.