San Biagio: il laboratorio di emodinamica attivo 24 ore, sette giorni su sette Orario non-stop dal 1 febbraio. Nelle prossime settimane sarà inaugurata la seconda sala

Grazie ad un consistente sforzo organizzativo da lunedì 1 febbraio il laboratorio di Emodinamica dell’Ospedale San Biagio di Domodossola è attivo h24, sette giorni su sette. Dal 16 gennaio ne era già stata ampliata l’attività anche il sabato e la domenica, dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

Il laboratorio di Emodinamica è stato inaugurato il 24 aprile 2014 con un’apertura di tre giorni alla settimana, gradualmente ampliata nel 2017 a cinque giorni alla settimana dalle 8,00 alle 16,00 e nel 2019 con orario dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

Nel 2019 sono state effettuate 960 coronarografie e 556 angioplastiche. Nel 2020 800 coronarografie e 482 angioplastiche, tenuto conto dell’emergenza da Covid-19 che ha sospeso le attività programmate.

Nei tre fine settimana di gennaio in cui è stata svolta attività sono stati trattati 8 pazienti con infarto miocardico acuto.

Il Dott. Alessandro Lupi, Direttore della SOC Cardiologia dell’ASL VCO, sottolinea che “con l’H24 l’Emodinamica soddisferà il 100% delle attività di cardiologia interventistica coronarica, e non sarà più necessario inviare pazienti del VCO fuori ASL per il trattamento dell’infarto miocardico acuto ed in generale per le patologie coronariche. L’inizio dell’attività H24 dell’Emodinamica coincide con la consegna della seconda sala di Emodinamica che permetterà non solo la copertura di backup per l’attuale sala funzionante, ma creerà spazio per il futuro potenziamento dell’elettrofisiologia con le ablazioni transcatetere e per attività di interventistica vascolare periferica tra cui il trattamento dell’ischemia critica degli arti inferiori ed il piede diabetico”.

La Direzione Generale ringrazia il Dott. Lupi e tutta la sua equipe per l’impegno e la determinazione con la quale anche in questo periodo di emergenza sanitaria hanno perseguito l’obiettivo di rendere completamente operativo il laboratorio di Emodinamica, essenziale per rispondere alle esigenze sanitarie del nostro territorio.

La seconda sala di Emodinamica sarà inaugurata nelle prossime settimane alla presenza, tra gli altri, dei promotori della raccolta fondi per l’Ospedale San Biagio avviata durante la prima fase dell’emergenza da Covid-19 che hanno donato il poligrafo, attrezzatura che arricchisce la seconda sala di Emodinamica.