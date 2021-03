Donna colta da malore in strada soccorsa da un automobilista domese E' successo oggi pomeriggio a Trobaso

Si sente male mentre cammina per strada e viene salvata dal tempestivo intervento di un giovane automobilista. E' successo intorno alle 15 a Trobaso. Un giovane domese stava percorrendo la strada verso Intra quando ha visto una donna distesa esanime a terra sul ciglio della strada. Subito il giovane si è fermato per sincerarsi delle condizioni della donna. Si presentava incosciente a pancia in su e ad un certo punto ha iniziato a vomitare. Il giovane ha subito capito la gravità della situazione, ha girato la donna su un fianco per non farla soffocare fino all'arrivo dell'ambulanza. I sanitari hanno stabilizzato la donna che è rimasta sempre semi incosciente senza riuscire a parlare e l'hanno trasportata al Dea del Castelli.