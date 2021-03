Asl Vco, dall’8 febbraio riprende l’attività ambulatoriale ordinaria Prorogata al 30 aprile 2021 la validità dei Piani Terapeutici dei farmaci

Dall’8 febbraio sarà riattivata l’attività ambulatoriale ordinaria come previsto dalla nota del DIRMEI (Dipartimento Interaziendale Malattie ed emergenze Infettive) che prevede una progressiva ripresa dell’attività secondo l’ordine di priorità dei prenotati, a suo tempo sospesi, senza interferenze con le attività di vaccinazione e di tamponi, e tantomeno togliendo risorse utili per l’assistenza a pazienti Covid.

Riprenderà l’attività presso i Poliambulatori di Villadossola, Stresa e Cannobio e le prestazioni odontoiatriche saranno erogate presso tutte le sedi ambulatoriali, con il richiamo dei pazienti che nei mesi scorsi hanno avuto l’appuntamento sospeso.

I pazienti saranno richiamati dall’ASL, pertanto non sarà ancora possibile prenotare ai CUP prestazioni in classe D e P, almeno fintanto che non saranno recuperate tutte le prenotazioni sospese. Rimangono sempre garantite le prestazioni con classe di priorità U (urgente entro 72 ore) e B (entro 10 giorni).

Nelle prossime settimane anche gli ambulatori ospedalieri e le prestazioni di radiodiagnostica e di fisioterapia riprenderanno progressivamente l’attività ordinaria con le medesime modalità, così come riprenderanno le attività chirurgiche ordinarie e le visite in regime di libera professione, in proporzione all’attività ambulatoriale.

L’erogazione delle attività ambulatoriali potrebbe essere rimodulata in qualsiasi momento in caso di mutamento del quadro pandemico. Rimane confermata la tutela specifica e la continuità per lo screening oncologico.

Si ricorda che la Regione Piemonte ha confermato che, conformemente a quanto comunicato da AIFA, la validità dei Piani Terapeutici dei farmaci è prorogata sino al termine del periodo emergenziale, ad oggi fissato al 30 aprile 2021, fatto salvo l’intervento di nuove e differenti disposizioni che impongano la revisione di tali indicazioni.