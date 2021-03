Avvicinare le Montagne, Malagoni a Cirio: “Regione diventi parte attiva del progetto” L'amministratore di San Domenico Ski: “Se entro marzo non avremo risposte certe il progetto è destinato a naufragare”

Altro tema affrontato dal presidente Cirio nell’agenda di incontri odierna quello relativo al progetto 'Avvicinare le Montagne', che tanto clamore ha suscitato negli ultimi anni. E una sorta di ultimatum è arrivato da San Domenico Ski, l’investitore privato pronto a mettere sul piatto decine e decine di milioni di euro.

“Se entro marzo -la sottolineatura di Franco Malagoni- non avremo delle risposte certe e definitive, allora il progetto è destinato a naufragare. Noi siamo convinti della bontà di quello che proponiamo e ne sono convinti amministratori comunali, Provincia e tanti attori coinvolti sul territorio. Quello che chiediamo alla Regione è di diventare parte attiva, non più e non solo un ente che valuta. È successo in altre zone del Piemonte che la Regione abbia preso in mano il pallino: chiediamo che avvenga anche qui. Altrimenti saremo costretti a rivedere i nostri progetti”.