Il Carnuà de Melesk 2021 sarà virtuale Tutti gli eventi saranno rigorosamente in streaming

L'emergenza sanitaria cancella per la prima volta nella storia la 141esima edizione del ‘Carnuà de Melesk’ e lo riduce ad una festa strettamente virtuale. Nonostante le difficoltà legate a questo particolare periodo l'associazione carnevale maleschese ha deciso di non rinunciare all'evento e di portare nelle case di chi vorrà partecipare l'intrattenimento e la spensieratezza che contraddistinguono questa festa.

In Valle Vigezzo il Carnevale Maleschese ha radici profonde: Giacomo Pollini ne attesta l'esistenza già nel 1896. Così si legge della storica festa maleschese nell'opera di Cleto Barera e Benito Mazzi ‘Amasgòrdi’: “Al pomeriggio del giovedì grasso i suonatori giravano, suonando, per le varie osterie dei paesi della valle. Alla sera, verso le otto, si dovevano trovare al luogo della festa per quando la gente arrivava. Le danze si protraevano fino alle otto del mattino. Al venerdì grasso suonatori ed organizzatori facevano il giro della valle su un calesse su cui tenevano due brente; una piena di farina e l'altra piena di panna. La farina serviva ad essere gettata in faccia ai curiosi (come ora si fa con i coriandoli); la crema invece veniva lasciata un po' per volta nelle varie osterie in cambio di vino. Il carnevale terminava con un gran fuoco di paglia acceso in mezzo alla piazza, mentre i suonatori continuavano le loro musiche”.

Il programma della 141esima edizione, che si svolgerà unicamente sulle pagine social, Facebook e Instagram del carnevale, è comunque ricco di iniziative: si comincia venerdì 5 febbraio con l'uscita del giornale umoristico “Ul tepiè” e si prosegue alle 10.30 con la visita del Re e della Regina della festa ai bambini della Scuola dell'Infanzia di Malesco.

Alle 20.30 appuntamento in diretta social per l'apertura ufficiale del carnevale. Sabato 6 febbraio alle 17 in diretta sulla piattaforma Zoom è la volta di “ScaTeniamoci, l’è Carnuà”, un laboratorio di danza e movimento creativo per famiglie, organizzato in collaborazione con l'ecomuseo di Malesco a cura di Sara Tadina.

Domenica 7 febbraio alle 20.30 appuntamento per i più piccoli con la baby dance, sempre in diretta social. A seguire concorso Tepiè d'Oro con votazione online. L'Ecomuseo inoltre sostiene l’iniziativa proponendo, per tutta la durata della manifestazione, un gioco sulla propria pagina Facebook dal titolo “Quanto sei tepiè?” per testare le conoscenze sul carnevale storico.

Tutte le sere, da venerdì 5 a giovedì 11 febbraio, alle 21, sarà pubblicato un indovinello e i partecipanti, potranno avvalersi di “aiuto da casa”, facendosi supportare da parenti e amici. I concorsi verranno illustrati nella diretta di venerdì 5 febbraio.

Lo spirito del carnevale maleschese, che da anni porta allegria a grandi e piccini, verrà dunque fatto rivivere virtualmente a tutti i partecipanti.