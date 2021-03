"Il Governo consenta la somministrazione ai circoli” Grimaldi (Luv): “Il rischio non sarebbe maggiore rispetto agli altri esercizi, allora perché valgono regole differenti?”

“Abbiamo chiesto, assieme all'Arci e a molti esponenti politici del centrosinistra torinese, che cessi l'assurda anomalia per cui i circoli non possono riprendere la somministrazione di cibo e bevande, a differenza degli esercizi commerciali", dichiara il Capogruppo di Liberi Uguali Verdi, Marco Grimaldi, in merito all'appello lanciato da Arci Torino e Arci Piemonte dovuto alla sospensione, voluta dal Governo fra le misure di contrasto al Covid-19, di ogni attività dei centri sociali, culturali e ricreativi.

"Il rischio - prosegue Grimaldi - non sarebbe maggiore rispetto agli altri esercizi, e allora perché per i circoli, le cui iniziative culturali e sociali vivono proprio grazie alla somministrazione, valgono regole differenti? Perché la cultura, una delle più grandi ricchezze che abbiamo, è sempre dimenticata da chi amministra la nostra Regione?”.

Grimaldi fa riferimento anche alla prima bozza del prossimo bilancio regionale, che registra un taglio di 30 milioni a questo settore, colpito di nuovo pesantemente dal secondo lockdown.

“Cinema, teatri, musei, associazioni e circoli rischiano la chiusura definitiva, sarebbe una perdita enorme per la nostra città e la nostra regione - conclude Grimaldi. - Qualche briciola dai ristori non basterà per far vivere questo mondo, la cultura non è un passatempo, gli artisti non sono giullari che 'ci fanno ridere', ma lavoratori con diritti e dignità”.