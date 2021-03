Si riunirà il 5 febbraio l'Associazione Agricoltori Allevatori Valle Vigezzo Durante l’incontro sarà possibile tesserarsi

L'Associazione Agricoltori Allevatori Valle Vigezzo organizza Venerdì 5 febbraio 2020 ore 20:30 presso la sede in Via Belcastro n. 1 a Santa Maria Maggiore, nel rispetto delle norme anti covid, un incontro per discutere delle attività che potranno essere svolte nel corso del 2021 e per proseguire con il tesseramento 2020 per coloro i quali non avessero ancora provveduto.

Il presidente Ettore Besana invita tutti a partecipare per poter continuare quella attività associazionistica agricola che contraddistingue la valle Vigezzo ormai da oltre tre decenni.