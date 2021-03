Svizzera, sale l’allerta negli istituti scolastici. Chiusa la scuola elementare di St. Nicklaus Dal 1° febbraio multe per chi non indosserà la mascherina o prenderà parte ad assembramenti

In Italia, passata quasi totalmente in zona gialla, si sono già visti molti pericolosi assembramenti.



Il prolungato lockdown sta portando manifestazioni di insofferenza in molti paesi europei. In Francia protestano i ristoratori e alcuni esercenti in segno di protesta hanno alzato la saracinesca per difendere il loro «diritto al lavoro».







Al contrario la Svizzera sta correndo ai ripari. Dopo aver cercato di salvaguardare l’economia nazionale ora stanno inasprendo le loro regole.







Dal 1° febbraio sanzioni disciplinari per chi non indosserà la mascherina (100 chf) o prenderà parte ad assembramenti. Il cambio di strategia del Consiglio federale è stato deciso per fare in modo che le misure di comportamento per combattere la pandemia siano maggiormente rispettate. Chi violerà l'ordinanza Covid-19 sarà multato con ammende variabili fra 50 e 200 chf.







Particolarmente colpite risultano essere le scuole svizzere. Sono oltre 70 gli istituti scolastici che in Svizzera, da inizio gennaio, sono stati chiusi o dove allievi sono stati messi in quarantena.







Nel villaggio vallesano di St. Niklaus, la scuola elementare è stata chiusa per dieci giorni dopo diverse infezioni da coronavirus. Intere famiglie sono state poste in quarantena. È stata trovata anche la variante inglese dalla maggiore contagiosità. La Cancelleria di Stato del Canton Vallese ha comunicato che undici bambini e sei insegnanti sono risultati positivi al Covid-19.







Dal Ticino sono stati segnalati quatto i focolai nelle scuole da inizio anno.







In un Istituto di Arosa (Grigioni) sono stati trovati 58 casi positivi, dei quali 45 riconducibili alla variante inglese.







In totale nell’ultima settimana le sedi toccate sono raddoppiate (da 17 a 40), con uno o più allievi, o docenti, risultati positivi.