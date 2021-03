2mila8volley Domodossola riprende gradualmente l'attività sportiva Rimangono fermi il minivolley, seniores e maschili

Lo scorso 25 gennaio l’ A.S.D. 2mila8volley Domodossola ha ripreso gradualmente l’attività di allenamento dopo quasi tre mesi di stop.

Nelle scorse settimane infatti il miglioramento della situazione legata al Covid e le conseguenti direttive ministeriali e del CONI avevano dato la possibilità di una ripresa degli allenamenti per quelle categorie sportive considerate di rilevanza nazionale.

Diversi sono i gruppi all’interno della società domese inseriti tra quelli di valenza nazionale rispettivamente da FIPAV e CSI.

I primi a riprendere sono stati i gruppi di Under 13 femminile, Under 13 maschile e Under 15 maschile. Nei prossimi giorni riprenderanno anche Under 14, Allieve, Juniores e Open femminili.

Per quanto riguarda l’Under 13 femminile e l’Under 15 maschile, il comitato territoriale della FIPAV ha già stabilito la data di inizio campionato fissata per il 20 febbraio.

Saranno invece fermi fino a nuove direttive il settore del minivolley e le due squadre seniores maschili, la Prima Divisione e la Serie D da quest’anno targata Studio Immobiliare VCO.

Per il sodalizio ossolano rimane prioritaria, oltre che il ritorno in palestra, anche la sicurezza dei propri atleti. I protocolli del ministero della salute e della Federazione Pallavolo sono comunque estremamente precisi e dettagliati e indicano una serie di azioni che rendono lo svolgimento dell’attività sportiva il più sicuro possibile. C’è da aggiungere anche che nella Pallavolo, non essendo propriamente essa uno sport di contatto, forse è più facile il mantenimento di determinati comportamenti che limitano il rischio contagio.