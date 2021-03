''Treni troppo rumorosi. Il Comune solleciti le Ferrovie a posare pannelli'' Inquinamento acustico, molti Crevolesi avevano scritto al sindaco l'estate scorsa

Dopo che gli ex consiglieri comunali Domenico Mallone (Crevoladossola) e Giuseppe Sterpone (Domodossola) hanno rilanciato il tema del rumore dei treni della linea del Sempione emerge che alcuni cittadini di Crevoladossola si erano già mossi autonomamente per sollecitare l’amministrazione crevolese ad intervenire sulla Ferrovie.

La scorsa estate era stata infatti promossa una raccolta firme che ha toccato 92 adesioni tra molte persone che abitano a ridosso della ferrovia in località Caddo. Nella loro lettera protocollata in municipio a Crevoladossola chiedono al sindaco di intervenire sulla ferrovie per sollecitare la posa di pannelli fonoassorbenti per attenuare il rumore che, scrivono, ‘’sta diventano insopportabile a causa della mole di transito’’. I residenti della zona hanno anche chiesto l’intervento di Arpa per rilevare i valori dell’inquinamento acustico.