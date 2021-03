Tutti i Comuni del VCO sono ora nell’Anagrafe nazionale Con l'ingresso di Cesara, avvenuto a fine gennaio, tutta la provincia è ora in ANPR, la banca dati generale

Con l’ingresso di Cesara, registrato il 29 gennaio, tutti i 74 Comuni del Verbano Cusio Ossola fanno ora parte dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), la banca dati nazionale nella devono confluire progressivamente tutte le anagrafi comunali. Si tratta di un sistema integrato che consente ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici e di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche, e diventa un punto di riferimento unico per l'intera Pubblica amministrazione e per tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi.

Al 31 gennaio 2021 hanno completato il subentro 7212 Comuni italiani per una popolazione residente di 55 milioni 947 mila persone.