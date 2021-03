Si alleneranno a Santa Maria le Nazionali under 23 e juniores di sci nordico “Si tratta di un segnale importante, che premia il lavoro del nostro Sci Club”

Il Centro del Fondo di Santa Maria Maggiore si presenta in perfette condizioni di innevamento, come non avveniva da anni: è anche grazie a questo, e al prezioso lavoro dello Sci Club Valle Vigezzo (uno dei primi club fondati in Italia), che le piste vigezzine ospiteranno venerdì 5 febbraio l'allenamento di venti atleti della Nazionale under 23 e juniores di sci di fondo, convocati per i Mondiali in programma dal 9 al 14 febbraio nella località finlandese di Vuokatti.

I ragazzi selezionati per le gare finlandesi nella categoria under 23 sono Martina Di Centa, Chiara De Zolt, Nicole Monsorno, Martin Coradazzi, Stefano Dellagiacoma, Michele Gasperi, Davide Graz, Simone Mocellini e Giovanni Ticco.

A livello juniores saranno presenti fra le donne Lucia Isonni, Sara Hutter, Veronica Silvestri, Iris De Martin Pinter, Nadine Laurent e Anna Rossi, mentre la squadra maschile sarà rappresentata da Nicolò Cusini, Elia Barp, Alessandro Chiocchetti, Luca Sclisizzo e Fabio Longo.

Gli atleti saranno accompagnati a Santa Maria Maggiore dai tecnici della nazionale italiana.

Lo Sci Club Valle Vigezzo sta lavorando intensamente per garantire una preparazione ottimale delle piste, che si presentano con un manto di circa 60 cm di neve.

"Questo inverno finalmente ricco di precipitazioni nevose ci consente di presentare il nostro comprensorio nelle migliori condizioni possibili - conferma il presidente dello Sci Club vigezzino, Claudio Besana - siamo particolarmente onorati che la nazionale abbia scelto le nostre piste per questa sessione di allenamento fondamentale in vista delle gare in Finlandia. Si tratta di un segnale importante, che premia il lavoro del nostro Sci Club e che porta nuovamente Santa Maria Maggiore e la Valle Vigezzo, dopo anni di stop, tra le località scelte dalla nostra nazionale per i propri allenamenti".

Il Centro del Fondo è aperto tutti i giorni e offre oltre 10 chilometri di piste ottimamente innevate nel cuore della pineta vigezzina. A disposizione anche un fornito centro noleggio e una qualificata scuola di sci per i principianti o per chi volesse perfezionare la propria tecnica.