Il Siulp: “È deciso, il Distaccamento di Polizia Stradale di Domodossola chiuderà” Il sindacato accusa: “Una iniziativa ad orologeria che dimostra il vecchio adagio: ‘i ministri passano, i generali restano’

Ieri 4 febbraio, il Dipartimento di P.S. del Ministero dell'Interno, con una nuova bozza di decreto a firma del Capo della Polizia Pref. Gabrielli, informa le segreterie nazionali dei sindacati di Polizia l'intenzione di portare avanti il progetto presentato con analogo decreto del 06.02.2020, in riferimento alle già proposte chiusure di vari uffici delle specialità della Polizia di Stato (Stradale, Ferroviaria, Frontiera) dislocate sul territorio nazionale e tra questi anche il Distaccamento Polizia Stradale di Domodossola. Nel momento in cui abbiamo preso atto che il leader di Italia Viva aveva deciso di staccare la spina al Governo Conte bis, avevamo considerato, fra le varie ipotesi, che l'Apparato della P.S. potesse approfittare del vuoto di potere politico per ripresentare ai sindacati il loro progetto di "riorganizzazione", pur ritenendola una vera e propria "scortesia" istituzionale.

In quanto, non possiamo dimenticare che, la pubblica iniziativa politico-sindacale attuata da questa Segreteria provinciale unitamente a quelle di Novara e Cuneo, aveva portato il 28.02.2020 un incontro tra una delegazione del SIULP il Governatore del Piemonte Cirio e, poi quest'ultimo, unitamente ai sindaci di Borgomanero, Ceva e Domodossola ad essere ricevuti dal Ministro dell'Interno Lamorgese che, preso atto delle rimostranze degli amministratori locali e del Governatore, sospendeva di fatto tutto il progetto di riorganizzazione.

Oltre a ritenere tale decisione una scortesia istituzionale, prendiamo atto che ancora una volta, cosi come accaduto nel corso di questa ormai datata battaglia sindacale, le rassicurazioni ricevute nel corso degli anni da Ministri, Senatori e Onorevoli, altro non hanno fatto che dimostrare come l'intenzione dell'Apparato, con quest'iniziativa ad orologeria, sia di dimostrare che il vecchio adagio "i ministri passano, i generali restano" è tutt'ora valido.