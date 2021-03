Violentò la ex compagna, arrestato su un treno a Domo Il fatto avvenne in provincia di Bari: l'uomo ora è in carcere a Verbania

Il pomeriggio di mercoledì 4 febbraio gli agenti della Polizia di Frontiera di Domodossola hanno tratto in arresto un italiano che viaggiava su un treno Eurocity che dalla Svizzera era diretto a Milano Centrale.

Durante il controllo di routine dei passeggeri provenienti da oltre frontiera, gli agenti si sono imbattuti nell’uomo su cui pendeva un ordine di carcerazione per un episodio commesso nel Barese nel 2008, per il quale fu condannato ad una pena di 3 anni e 4 mesi per violenza sessuale ai danni della sua ex compagna. Oltre alla pena detentiva l’uomo dovrà pagare 6500 euro per la violazione dell’obbligo di dimora a cui era sottoposto.

L’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Verbania.