Unione industriale Vco: mercato in ripresa dalla seconda metà del 2021 Setaro: “Confidiamo nella campagna vaccinale per la ripresa a pieno ritmo di produzione e fatturato”

Il 46,9% degli associati a Unione industriale Vco conta di recuperare il fatturato pre pandemia entro il 2021, il 6,35% non prima del 2022, per il 48,3% non è possibile al momento prevederlo. “Si tratta di piccole aziende che non riescono, non ancora, a fare pronostici attendibili. È un’incertezza condizionata più dalle dimensioni dell’impresa che da una situazione di difficoltà vera e propria”, commenta il presidente Michele Setaro nella consueta conferenza stampa d’inizio anno.

Le attese, considerando il persistere della pandemia, sono buone per ciò che riguarda l’export: il 31,8% prevede un aumento, il 66,7 di confermare i livelli acquisiti, il 13,6 una diminuzione.

“Confidiamo nella campagna vaccinale per la ripresa a pieno ritmo di produzione e fatturato -ha aggiunto il presidente -. Notiamo che sempre più imprese fra quelle associate puntano sul mercato estero. È il risultato della campagna di internalizzazione avviata negli anni scorsi”.

“Il 2020 -ha esordito Setaro- è stato un anno particolare da tutti i punti di vista. Dopo un primo trimestre ancora positivo, il clima di fiducia è peggiorato a cavallo dei mesi di aprile e di maggio, per poi migliorare faticosamente nella seconda metà dell’ano. Le prospettive per il 2021 sono caratterizzate da una fase di attesa e incertezza. Migliorano le indicazioni relative alle previsioni sugli ordinativi: quelli totali passano dal 3,2 di fine 2020 a un più 11,1 di gennaio marzo 2021. Per l’export si prevede un aumento del 13,3 sul quarto trimestre 2020 e di un 18,1 rispetto al primo trimestre 2020”.