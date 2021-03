Apertura impianti da sci in zona gialla, Panza (Lega): “Ora i ristori per il comparto della montagna” “Bocciata l'ipotesi formulata dalle Regioni in base alla quale gli impianti avrebbero potuto riaprire anche nelle zone arancioni, con una capienza ridotta al 50%”

“Alla buonora il Comitato tecnico scientifico avrebbe dato il via libera all'apertura degli impianti sciistici nelle sole zone gialle dal 15 febbraio – dichiara l'europarlamentare ossolano della Lega Alessandro Panza. - Gli impianti resteranno infatti chiusi nelle regioni arancioni e rosse. È stata quindi bocciata l'ipotesi formulata dalle Regioni in base alla quale gli impianti avrebbero potuto riaprire anche nelle zone arancioni, con una capienza ridotta al 50%".