La montagna vigezzina piange il Rusin, l'ultimo patriarca di Toceno E' scomparso Domenico Barbieri, alpigiano doc

Una vita dedicata alla montagna. Se n'è andato il Rusin, come era da tutti conosciuto Domenico Barbieri. alpigiano vigezzino. vecchio stampo. S'è spento a 79 anni, dopo un'intera esistenza trascorsa nella passione per l'allevamento e la montagna. Valori, questa della vita alpigiana, che ha trasmesso alla famiglia, una famiglia numerosa la sua. L'alpe era un richiamo forte per lui: anche la scorsa estate non aveva rinunciato a trascorrere un periodo a Ruggia, l'alpeggio caricato dal figlio Antonio. Solo fino a poco tempo fa era facile incontrarlo al Prumez, nei prati in cui accudiva le sue capre. I funerali hanno avuto luogo a Toceno giovedì 4 febbraio. Domenico Barbieri lascia la moglie Marina e otto figli (e le rispettive famiglie): Oreste, Letizia, Bruno, Enzo, Massimo, Alfio, Antonio ed Elisa. Durante i funerali, accompagnati dal corale che ha intonato un commovente Signore delle Cime, don Poalo Montagnini ha tracciato un ricordo di un uomo, definito l'ultimo patriarca di Toceno.