''Bar aperti e circoli chiusi: un'ingiustizia!'' Le Acli lanciano una tre giorni di sensibilizzazione

‘’Bar aperti e Circoli chiusi? Non è giusto’’. E’ la campagna di sensibilizzazione promossa dai presidenti delle sezioni provinciali e regionali Acli, contro il perdurare della chiusura dei circoli ricreativi. Il parere di non ammissibilità dell’emendamento ‘salva-circoli’ al decreto Milleproroghe, presentato da 40 parlamentari, primo firmatario Stefano Lepri del Pd, che avrebbe consentito ai circoli la somministrazione di cibo e bevande ai propri soci, nel rispetto dei protocolli stabiliti per le attività economiche aventi analogo oggetto, è un duro colpo.

Le Acli ha lanciato una protesta con 3 giornate di mobilitazione: da ieri, venerdì, a domenica 7 febbraio. Per senza aprire le sedi, le Acli hanno avviato una campagna di sensibilizzazione con l’affissione di manifesti fuori dai circoli, video appelli, foto di circoli chiusi, appelli sui social. I circoli infatti sono stati esclusi dalla disposizioni che permettono la parziale apertura dei luoghi di aggregazione. ‘’Si rischia di far passare l’idea che i circolo siano più pericolosi di un bar, di una assemblea di condominio, di un centro commerciale, di un mezzo di trasporto o di un qualsiasi posto di lavoro’’ scrivono le Acli nel loro volantino di protesta.