Con un tratto di penna Roma cancella la Polizia stradale dell'Ossola Politica assente e apparati della Capitale sempre più lontani dalle periferie. Lo conferma anche il caso vaccinazioni del Soccorso alpino

Ringraziamo l’apparato del capo della polizia Franco Gabrielli per l’attenzione dimostrata all’Ossola, terra di confine forse ritenuta già Svizzera viste le attenzioni ricevute.

La chiusura del distaccamento di Polizia Stradale ossolano è l’ennesima conferma di come Roma (e spesso anche Torino) non sappia neppure chi siamo e dove siamo. Forse siamo in Lombardia oppure già Svizzera?

La prefazione di questo amaro capitolo s'era già vista anni fa quando parlamentari, ministri, amministratori e governi decisero che non si poteva fare il doppio capoluogo nel VCO (eppure c’era già Pesaro-Urbino). Un colpo a poter tenere in loco uffici dello Stato, come insegnò il trasloco a Verbania del comando della Finanza nonostante Domodossola avesse recitato per anni un ruolo di grande importanza con la caserma di piazza Chavez.

Ora, mentre la politica è concentrata su una crisi allucinante che ha creato il vuoto di governo, l’apparato della Polizia mette il lucchetto alla Polstrada ossolana.

Domodossola dista 35-40 chilometri da Verbania dove c’è l'altra sede della Polizia Stradale? Che importa! Domodossola è il crocevia di due strade internazionali che collegano alla Svizzera? Che importa! Domodossola è al centro di numerose valli che per raggiungerle ci vorrà un’ora o più per la prima pattuglia che partirà da Verbania per una emergenza? Che importa!

I ''nostri'' politici (che avevano promesso la salvezza del distaccamento) sono troppo presi dalle politiche di palazzo per interessarsi del territorio o troppo distratti per non accorgersi che i dirigenti romani firmano decisioni sulle loro teste. Segno che i burocrati contano di più di una politica che si limita a dicharazioni e comunicati stampa. ma non risolve mai i problemi.

Continuare a non rendersi conto che il territorio s’impoverisce di giorno in giorno non aiuterà certo ad incentivare l’affluenza alle urne. E neppure a credere a quelli che dicono che la montagna va salvaguardata.

ps. Che la burocrazia ormai comandi al posto della politica emerge anche dal fatto che i volontari del Soccorso alpino (140-150 persone) siano costretti - per disposizioni commissariali nazionali e regionali - a farsi 400 chilometri per vaccinarsi, poiché l'Asl locale non può farlo. Questo per una convenzione tra il Soccorso alpino regionale (leggi Torino...) e il 118.