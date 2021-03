Precipitazioni su tutto il territorio, possibili fiocchi a Domodossola domenica sera Ecco le previsioni delle prossime ore di di MeteoLive Vco

Luca Sergio di MeteoLive Vco propone l’evoluzione delle previsioni per le prossime ore sul nostro territorio: «La grande risalita della “sabbia” del deserto del Sahara è arrivata sulle Alpi, tinteggiando la neve di color ocra. È il pulviscolo del deserto che la massa d’aria in risalita trasporta e deposita su mezza Europa. Un fenomeno non raro quando la saccatura di aria fredda sprofonda fin sul nord Africa.

Dalla serata di sabato arriveranno anche le precipitazioni, attese con una forbice che varia dai 20 ai 60 mm, la neve sulle Alpi dovrebbe cadere tra i 700 e 1000 metri nella serata di domenica con l’arrivo del fronte freddo e il conseguente calo della temperature. La neve potrebbe fare la sua comparsa anche a Domodossola. Pochi fiocchi quando ormai la perturbazione sarà in via d’esaurimento. Le maggiori precipitazioni si avranno nelle prime ore della notte di domenica 7 febbraio per poi proseguire in modo debole, localmente e solo a tratti moderate, per tutta la giornata. La zona più interessata dovrebbe essere il Verbano, a calare verso ovest.







Cosa succederà dopo? Arriva il Gelo Siberiano?

Le temperature di poco sopra la media fino a domenica 7, poi inizieranno a calare e si attesteranno sui valori medi fino al giorno 10 poi fino al 12 un nuovo aumento di poco sopra i valori medi.



Dopo questa data, per ora, vige l’incertezza più assoluta, potrebbe esserci un vistoso calo delle temperature per metà mese a causa dell’avvicinarsi di aria molto fredda proveniente dalla Siberia, sarebbe l’effetto del riscaldamento stratosferico avvenuto il 5 gennaio, ma vista la distanza bisognerà aspettare qualche giorno per vederci più chiaro».