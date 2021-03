Si lavora per rifare le strisce blu dei parcheggi: la scelta del sabato fa arrabbiare gli esercenti del centro Domodossola, divieti di sosta nel giorno di mercato in molte vie

Divieti di sosta in molte vie del centro in questo sabato di mercato. Dalle 8 alle 18 in diverse vie della città è vietato parcheggiare per permettere alla Compark Srl, la ditta che ha in appalto i parcheggi a pagamento a Domo, di rifare la segnaletica verticale ed orizzontale. Una scelta quella del sabato che sta creando polemiche e malumori tra i commercianti, i baristi e i ristoratori del centro cittadino.

“Ma non si poteva scegliere un giorno diverso, o farlo la mattina presto o la notte?” si chiede un esercente di via Binda. “Proprio il sabato di mercato, con, speriamo, tanta gente che raggiunge Domo per fare la spesa al mercato e magari fermarsi a mangiare o a fare compere in città” continua scocciato l'esercente.

Decine i parcheggi bianchi e blu nei quali è vietata la sosta in via Binda, via Cadorna, via Gramsci, piazza Cavour, ma anche corso Moneta e via Marconi. “Siamo in zona gialla e la gente può finalmente raggiungere un altro comune per fare shopping o per mangiare e loro cosa fanno, scelgono il sabato di mercato per eseguire questi lavori? Siamo alla follia. Già il mercato su corso Ferraris e corso fratelli Di Dio porta via posti auto, ma toglierli anche alle vie limitrofe non invoglia certo la gente a fermarsi in centro, oltretutto in un giorno di pioggia. Più comodo andare in qualche centro commerciale, parcheggiare, fare spesa, shopping, mangiare e tornare a casa. Siamo già in ginocchio, ma si vede che chi sta disegnando strisce blu pensa solo al proprio tornaconto quando inizierà ad incassare sulle soste della gente” il duro sfogo di un altro negoziante.

La Compark Srl sta eseguendo questi lavori da lunedì scorso in tutta la città per ripristinare le strisce blu a pagamento, per trasformare alcuni parcheggi bianchi in parcheggi a pagamento e per sistemare la segnaletica verticale, così da poter quanto prima mettere in funzione i propri parcometri.