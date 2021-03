Lascia un appartamento in eredità alla parrocchia Quella di Pierina Mocchetto è l'ultima di una serie di donazioni alla chiesa della città

Pierina Mocchetto, una villadossolese morta il 23 agosto dello scorso anno nella casa di riposo di Trecate, ha lasciato in eredità il suo appartamento in via Bianchi Novello alla parrocchia di San Bartolomeo. Altri beneficiari dell’eredità, oltre ai parenti, sono stati il Santuario della Madonna del Sangue di Re e altri enti.

Una bella notizia che conferma l'attaccamento alla parrocchia e il cuore generoso dei villadossolesi.

Sono diversi gli abitanti di Villa nel corso degli anni che prima di morire hanno pensato alle persone in difficoltà, decidendo di fare un testamento che dichiara la volontà di fare donazioni alla parrocchia, individuandola come punto di riferimento per persone disagiate.

Basta citare il ragioniere e poeta Armando Tami che donò una cospicua eredità alla parrocchia, alla città, e alla casa di riposo al professor Giorgio Bonifacio, che lasciò la casa alla parrocchia.

Il parroco di Villadossola, don Massimo Bottarel, nell'ultimo foglietto di informazione parrocchiale si è detto grato per l’affetto dimostrato da Pierina ed ha assicurato preghiere di suffragio. Il parroco ha informato che la casa ex Bonifacio, che la parrocchia di San Bartolomeo ha avuto in eredità dal professore qualche anno fa, ha trovato un compratore. Dopo essere stata utilizzata per ospitare migranti e, in seguito, persone in difficoltà, dalla metà di dicembre è stata affittata ad una persona in attesa dell’atto di compravendita.