Progressi nella lotta al Covid, in Svizzera un test nasale da fare in casa La multinazionale Roche sta studiandio anche un medicinale per via orale per combattare il virus

Un test nasale da fare a casa e in 15 minuti si saprà se sia è positivi al Coronavirus.

E’ quanto ha studiato la Roche, multinazionale svizzera di farmaceutica e diagnostica, che ha ricevuto l'approvazione del marchio CE per i nuovi test antigenici nasali, facili da utilizzare anche senza l'aiuto del personale medico.

La Roche lancerà questi test a metà febbraio in Svizzera, ad un prezzo abbordabilissimo: attorno ai 5 franchi. Basterà introdurre il tampone solo all’inizio del naso per eseguire un prelievo, che darà un risultato in 15 minuti. Un test fai-da-te.

La Roche sta studiano anche delle terapie per sconfiggere il virus. L’azienda basilese ha testato un medicinale somministrabile per via orale utile a bloccare un enzima con cui il virus si replica all'interno dell'organismo.