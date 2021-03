Chiusura Polstrada: ''Anziché assumere si tagliano i distaccamenti'' Presa di posizione di Asaps che denuncia come nell'organico manchi il 20 per cento del personale

‘’Il cosiddetto Piano di razionalizzazione della Polizia Stradale prevede misure poco razionali, come la chiusura di numerosi reparti sulle strade statali’’. E’ molto critica l’Asaps, l’Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale. Tra i distaccamenti chiusi c’è Domodossola, una conferma come il capo della Polizia Gabrielli ed i suoi funzionari non conoscano bene il territorio italiano. Una conferma di come i politici locali non sappia incidere sulle scelte dei burocrati e si limitino a dichiarazioni che poi non hanno effetti concreti nella salvaguardia dei loro collegi.

L’Asaps dice che ‘’l’organico della Stradale è 13.354 unità. Langue da circa 15 anni e ora è di 10.693 unità, quindi ne mancano 2.661! Per altro la media dell’età del personale attuale sfiora i 47/48 anni e in diversi reparti supera i 50 anni’’. Così anziché assumere e tenere aperti i distaccamenti gli apparati romani chiudo ‘’Dal documento diffuso - scrive Aspas - si apprende che è programmata la soppressione di diversi Distaccamenti come Casalecchio, Lugo, Rocca S.C. in Emilia Romagna, Ceva, Borgomanero, Domodossola in Piemonte, Finale Ligure e Sanremo in Liguria, Fonni in Sardegna, Ruvo di Puglia e Spinazzola in Puglia. Tutti posizionati sulle strade extraurbane, statali e provinciali, quelle col maggior numero di incidenti mortali. In sostanza, alla fine della “razionalizzazione”, i Distaccamenti passano da 166 a 142 e sono ben 24 in meno.

Va ricordato che la Svizzera ha reso noto una statistica che dice che dal 1994 ad oggi il passo del Sempione ha registrato un aumento del 371 per cento del traffico pesante di merci su strada. In praticacresce il traffico pesante sulla statale 33 che unisce al cantion Vallese e gli apparti romani che fanno capo a Gabrielli tagliano il personale che queste strade dovrebbe controllare.......