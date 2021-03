Class action di FdI contro il Governo per sostenere ristoratori e titolari di pubblici esercizi La parlamentare Montaruli ha illustrato l'iniziativa anche nella nostra Provincia. “Aiuti diretti ed immediati e riaperture serali in sicurezza”

Una class action per sostenere ristoratori e titolari di pubblici esercizi. L'ha promossa, a livello nazionale, Fratelli d'Italia. A presentare “Sos Ristoranti” nel Vco è stata sabato mattina, in una conferenza stampa al bar Elios di Crusinallo, la parlamentare Augusta Montaruli.

"I ristori che sono arrivati, quando sono arrivati -la sua denuncia- non bastano certo a ripianare le perdite avute dal settore della ristorazione e non solo. Per questo noi parlamentari di Fratelli d'Italia abbiamo deciso di promuovere questa azione legale a tutela degli imprenditori toccati dalla pandemia e dalle politiche del governo. Chiediamo che siano aiutati in maniera diretta ed immediata e che ci siano le riaperture serali in sicurezza: bisogna metterli nelle condizioni di lavorare serenamente - ha sottolineato la Montaruli - . Chi è interessato può mandare una mail a sosristoranti@fratelli-italia.it e sarà ricontattato".

Inevitabile con la Montaruli anche un commento alla situazione del Paese ed al no del partito di Meloni al governo Draghi. "Noi vogliamo essere coerenti e rispettosi della volontà dei nostri elettori: quello che sta per nascere è un grande miniestrone, non un governo"