Istituto Bagnolini, un video degli alunni per ringraziare i Comuni degli interventi anti covid Rubatto: “Riconoscenza ai sindaci per la messa in sicurezza, l’adeguamento della connettività e l’acquisto di strumentazioni informatiche”

Un sentito ringraziamento, inviato anche attraverso un video prodotto dagli alunni della scuola, per gli interventi di messa in sicurezza delle strutture scolastiche realizzati durante l'emergenza Covid da parte di amministrazioni comunali ed enti. È quello rivolto dall'Istituto Bagnolini per gli interventi che hanno contemplato anche l'adeguamento della connettività di rete e l'acquisto di strumentazioni informatiche e tecnologiche.

“Il lungo periodo di emergenza sanitaria -spiega la Dirigente Stefania Rubatto- che ci vede tuttora coinvolti, ha messo a dura prova la Scuola rendendo così necessaria la pianificazione di un complesso processo riorganizzativo che ha interessato tutti i 17 plessi del nostro Istituto per poter garantire al personale e agli alunni la frequenza a scuola in piena sicurezza. Lo scopo è stato raggiunto soltanto attraverso una fattiva e continua collaborazione interistituzionale ed è per questo che, a nome di tutto l’IC Bagnolini, desidero ringraziare con riconoscenza i Sindaci, le relative Amministrazioni, gli Uffici delle Segreterie comunali per aver autorizzato e finanziato gli interventi di messa in sicurezza delle strutture scolastiche, l’adeguamento della connettività di rete, l’acquisto di strumentazioni informatiche e tecnologiche e aver garantito sempre, ma in special modo nei primi periodi di pandemia, un importante e puntuale supporto logistico facendo emergere quanto la scuola rappresenti ancora una priorità per tutta la Comunità”.

Istituto e studenti ringraziano in particolare:

COMUNI DI CALASCA CASTIGLIONE, BANNIO ANZINO, VANZONE CON SAN CARLO, CEPPO MORELLI

Scuola Primaria di Vanzone: donazione Lim e 5 computer portatili COMUNE DI PALLANZENO

Scuola Primaria di Pallanzeno: spostamento LIM dal piano terra a quello superiore, Acquisto LIM

COMUNE DI ANTRONA Scuola Primaria di Antrona: rifacimento mensa COMUNE DI VILLADOSSOLA Scuola Primaria Villaggio Realizzazione passaggio pedonale in giardino per accesso in sicurezza, sostituzione veneziane COMUNE DI MONTESCHENO

Scuola Primaria di Montescheno: Lavori di ristrutturazione nel plesso, acquisto nuovi arredi, donazione 5 pc portatili e 1 LIM

COMUNE DI MACUGNAGA Scuola Primaria di Macugnaga: Divisori in plexiglass nel locale mensa, acquisto 2 PC portatili, 1 monitor touch interattivo su carrello

COMUNE DI PIEDIMULERA Scuola Primaria di Piedimulera: ampliamento locale mensa, ristrutturazione bagni, rifacimento segnaletica luminosa, acquisto 10 pc portatili, armadio porta pc, 2 LIM

COMUNE DI VILLADOSSOLA Scuola dell'Infanzia Rodari: Costruzione locale Covid, progetto di ampliamento della scuola COMUNE DI VILLADOSSOLA

Scuola Primaria e Secondaria di Villadossola: Contributo di 3000 euro per prodotti igienici e di pulizia, posizionamento plexiglass per distanziamento in mensa, acquisto lavapavimenti professionale per pulizia palestra e corridoi, parabola e contratto EOLO per potenziamento Wi-Fi, centralino nuovo, interventi di manutenzione alla struttura e ristrutturazione locali auditorium, pulizia spazi verdi e piano neve

COMUNE DI PIEVE VERGONTE

Scuola Primaria e Secondaria di Pieve Vergonte: 22 computer portatili su carrello; 6 lim con carrello trasportabili in qualsiasi locale; in consegna 13 armadi, 5 banchi monoposto con rispettive sedie

COMUNI DI VANZONE CON SAN CARLO, MACUGNAGA, BANNIO ANZINO, CALASCA CASTIGLIONE, CEPPO MORELLI TRAMITE UNIONE DEI COMUNI VALLI DELL’OSSOLA

Scuola Secondaria di Vanzone: 1 lim con carrello, potenziamento segnale internet Eolo (eolo 100), potenziamento e cablaggio rete internet del plesso, in consegna 1 pc all in one, 1 pc desktop, 2 monitor

