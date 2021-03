Martedì carreggiata sud della SS33 chiusa tra Anzola e Ornavasso dalle 7 alle 19 Verrà allestito un nuovo restringimento e il traffico sarà poi consentito su una sola corsia

E’ in programma per domani 9 febbraio l’ultima fase di lavoro che prevede la chiusura temporanea della statale 33 “del Sempione” per consentire ai tecnici l’allestimento del restringimento di carreggiata.

Dalle ore 7:00 alle 19:00 sarà infatti chiusa al traffico la carreggiata sud/Milano nel tratto compreso tra lo svincolo di Anzola d’Ossola (km 104,200) e Ornavasso (km 96), con traffico deviato sulla viabilità locale. Alla riapertura sarà in vigore il restringimento di un tratto all’altezza di Migiandone.

La modifica della viabilità lungo la statale del Sempione è stata programmata in seguito all’esito della campagna periodica di ispezione delle infrastrutture attivata a dicembre utile a verificare lo stato di salute delle opere e programmare eventuali interventi di manutenzione.

L’esito di tali ispezioni ha evidenziato la necessità di progettare ed eseguire la manutenzione di tre viadotti lungo l’asse della statale, in entrambe le direzioni, che presentano caratteristiche simili in termini di specificità strutturali. In corrispondenza di tali tratti è previsto il restringimento della carreggiata che consentirà di garantire il transito in sicurezza a tutte le categorie di veicoli, compresi i mezzi pesanti, fino all’esecuzione dei lavori.

Gli interventi di manutenzione dei tre viadotti sono inseriti nell’aggiornamento dei piani programmatici Anas ed è in corso l’avvio dell’iter progettuale dei lavori.