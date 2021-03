“A forza di difendere a tutti i costi i lupi si sta distruggendo l’oasi faunistica di Macugnaga” Preioni (Lega): “I continui attacchi agli ungulati hanno causato un danno ambientale irreparabile. Serve un piano di contenimento”

Il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni rilancia l’allarme sulle scorribande dei lupi che rischiano di cancellare l’oasi faunistica di Macugnaga, costituita ormai più di cinquant’anni fa su un’area di 3.400 ettari.

“Siamo arrivati al paradosso finale -commenta Preioni-, quello di un ambientalismo che a forza di difendere i lupi sta condannando a morte un’oasi di protezione faunistica nella quale per decenni hanno prosperato camosci, caprioli e cervi e, negli ultimi anni, anche stambecchi. Come denunciato dal sindaco Stefano Corsi, i continui attacchi da parte di branchi sempre più numerosi e aggressivi hanno radicalmente ridotto la popolazione degli ungulati nell’area di Macugnaga, al punto da lasciare tristemente immaginare che solo gli stambecchi potranno sopravvivere a questa mattanza, visto che il loro habitat è quote più alte. Un danno ambientale irreparabile al quale si aggiungeranno conseguenze nefaste per l’economia di Macugnagna: l’oasi, infatti, è ormai un’apprezzata meta per i turisti che cercano un contatto diretto con la fauna selvatica e per i tanti appassionati di 'caccia fotografica'. Dopo le devastazioni portate agli allevamenti alpestri, questa è l’ennesima dimostrazione della necessità di adottare un reale contenimento del lupo che contempli anche piani di abbattimento selettivo, come già avviene in Francia. Senza che lì i talebani dell’ambientalismo a tutti i costi abbiano nulla da obiettare”.