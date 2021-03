Distribuiti polenta e salamini all’asilo del Villaggio Il ricavato servirà per l’acquisto del materiale scolastico

Niente carnevale a Villadossola da parte del Comitato Carnevale a causa Covid, ma l'asilo del Villaggio non rinuncia a questa tradizione anche per raccogliere fondi per l'acquisto di materiale scolastico. “In tutta sicurezza vi aspettiamo” annunciano dall'asilo proponendo per sabato 13 febbraio la distribuzione di polenta e salamini o polenta e gorgonzola a 5 euro. Il ritiro sarà in via Gramsci ovvero all'entrata posteriore dell'asilo e dovrà avvenire indossando la mascherina e mantenendo la distanza di sicurezza.