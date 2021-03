A Domo sarà online la celebrazione del Giornata del Ricordo Si potrà seguire sul portale del Comune

Come per la Giornata della Memoria, causa il perdurare dell’emergenza epidemiologica, non si terrà la cerimonia pubblica per il Giorno del Ricordo.

Non dimenticare, però, resta un imperativo che travalica qualsiasi difficoltà perché è doveroso tramandare alle future generazioni tutte le pagine della storia nazionale, come quelle che hanno visto i popoli precipitare verso la completa perdita di umanità, il totale disprezzo della vita umana, la negazione di ogni principio di giustizia e di fratellanza.

Per questo responsabile impegno di far persistere la memoria, in occasione della ricorrenza sarà disponibile sul portale web istituzionale del Comune di Domodossola un momento di riflessione sulla tragedia delle foibe e sull’esodo degli italiani dai territori dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia.

L’evento - che potrà essere seguito on line dal 10 febbraio fino al 21 febbraio 2021 collegandosi all’indirizzo www.comune.domodossola.vb.it - prevede un approfondimento storico del Prof. Carlo Teruzzi, Dirigente del Liceo delle Scienze Umane Antonio Rosmini di Domodossola, sul tema “Il coraggio dei fatti. Testimoni di un passato presente”.

Il Sindaco

Lucio Pizzi